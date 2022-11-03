Патрушев: Сообщение Трасс подтверждает причастность Британии к ЧП на "Северных потоках"
Причастность британских ВМС к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" подтверждается перепиской бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Нельзя не обратить внимание на СМС-сообщение, которым в то время премьер-министр Британии Лиз Трасс через минуту после подрыва газопроводов тут же докладывает госсекретарю США Энтони Блинкену о том, что "Всё сделано", — сказал он на встрече секретарей совбезов стран СНГ.
Основным выгодополучателем от происшествия стали США, а британские ВМС помогали планировать и исполнять этот теракт, добавил секретарь Совбеза.
Напомним, ранее появилась информация о взломе содержимого телефона британского экс-премьера Лиз Трасс. Кроме того, после диверсий на "Северных потоках" Трасс якобы отправила американскому госсекретарю Энтони Блинкену сообщение с текстом It’s done, что в переводе означает "Всё сделано". Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Трасс к ответу.
Сайт Береговой охраны Швеции