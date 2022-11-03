Обеспечат спецкомнатой и наркологом: В Крыму с нетерпением ждут приезда Зеленского

В Крыму с нетерпением ждут приезда украинского президента Владимира Зеленского, где ему будет обеспечено специальное помещение с трёхразовым питанием и услуги нарколога. Однако вида на море предоставить не получится, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Зеленский засобирался в Крым. С нетерпением ждём его приезда. Специальное помещение и трёхразовое питание обеспечим. Вот с видом на море не получится. Впрочем, зачем украинскому президенту вид на море? Хватит ему карты Европы на стене. С Украиной, конечно. Без Крыма и вообще без выхода к морям", — сказал он РИА "Новости".

При этом Зеленскому будет гарантировано отопление, электричество и услуги нарколога, добавил парламентарий, уточнив, что в Киеве президенту будут завидовать. Ждать лета для приезда необязательно, ведь Крым прекрасен в любое время года, заметил Константинов.

"Так что пусть приезжает и избавит свой народ от дальнейших мучений", — подытожил он.

А ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал транспорт, на котором Зеленский сможет полюбоваться крымскими пейзажами. Парламентарий добавил, что, что бы ни заявлял украинский лидер, Крым был, есть и навсегда останется частью России.