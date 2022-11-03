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3 ноября, 07:09

Обеспечат спецкомнатой и наркологом: В Крыму с нетерпением ждут приезда Зеленского

Глава парламента Крыма заявил, что на полуострове с нетерпением ждут приезда Зеленского

В Крыму с нетерпением ждут приезда украинского президента Владимира Зеленского, где ему будет обеспечено специальное помещение с трёхразовым питанием и услуги нарколога. Однако вида на море предоставить не получится, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Зеленский засобирался в Крым. С нетерпением ждём его приезда. Специальное помещение и трёхразовое питание обеспечим. Вот с видом на море не получится. Впрочем, зачем украинскому президенту вид на море? Хватит ему карты Европы на стене. С Украиной, конечно. Без Крыма и вообще без выхода к морям", — сказал он РИА "Новости".

При этом Зеленскому будет гарантировано отопление, электричество и услуги нарколога, добавил парламентарий, уточнив, что в Киеве президенту будут завидовать. Ждать лета для приезда необязательно, ведь Крым прекрасен в любое время года, заметил Константинов.

"Так что пусть приезжает и избавит свой народ от дальнейших мучений", — подытожил он.

А ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал транспорт, на котором Зеленский сможет полюбоваться крымскими пейзажами. Парламентарий добавил, что, что бы ни заявлял украинский лидер, Крым был, есть и навсегда останется частью России.

Константинов: Антитеррористическая комиссия займётся квартирой Зеленского в Крыму

Константинов: Антитеррористическая комиссия займётся квартирой Зеленского в Крыму

Напомним, Зеленский, отвечая на вопрос о том, что он сделает в первую очередь в случае "победы Украины в конфликте", заявил, что поедет в Крым. Он признался, что очень хочет увидеть море. Произойдёт это, по его словам, не этой зимой.

Обложка ©

Офис президента Украины

Артур Лапсаков

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