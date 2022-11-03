El País: Путин и Си Цзиньпин показали Западу, насколько стали близки Москва и Пекин
Китай не будет отказываться от сотрудничества с Россией, даже несмотря на санкционное давление со стороны Запада. Об этом пишет испанское издание El País.
"Пекин не бросит Москву, поскольку считает Запад главным противником, а Россию партнёром, с которым нужно сотрудничать, особенно на фоне ухудшения международной обстановки", — говорится в материале.
Как отмечает автор статьи, за последние годы председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин сделали всё возможное, чтобы продемонстрировать миру, насколько сблизились Пекин и Москва. Оба лидера поддерживают безграничную дружбу и считают, что их стратегическое партнёрство в новой эпохе станет благоприятным фактором на мировой арене. Кроме того, действия Китая после начала российской спецоперации на Украине в очередной раз показали, что США — это главный противник азиатского государства.
Ранее на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уважает Китай и относится к нему как к близкому другу. Он подчеркнул, что за последние десятилетия отношения двух государств приобрели абсолютно беспрецедентный уровень открытости.
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