Эксперт заявил, что хозяин обрёк на гибель выброшенных дрессированных дельфинов в Севастополе

Дрессированных дельфинов, которых выбросил в море директор дельфинария в Севастополе, обрекли на гибель, так как животные не смогут приспособиться к условиям свободы. Об этом в беседе с Лайфом заявил бывший научный руководитель Севастопольского дельфинария в Артбухте Александр Жбанов. По его мнению, на воле млекопитающие могли оказаться из-за того, что у организации не хватало денег на корм и содержание животных.

"Приучить дельфинов, которые были в неволе, жить обратно на воле труднее, чем жить в неволе. Американцы считают: для того чтобы жить на воле, для этого нужно истратить около миллиона долларов. Поэтому, когда таким образом дельфинов выпускают на волю, их обрекают на верную гибель", — сказал эксперт.

Причём Жбанов заметил, что какого-то определённого алгоритма в ситуациях, когда у организации нет средств, не существует. Специалист добавил, что иногда дельфины адаптируются к природным условиям, однако это происходит очень редко. По его мнению, это вопрос моральной ответственности: если человек приручил животное, то он за него отвечает.