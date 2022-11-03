Эксперт заявил, что хозяин обрёк на гибель выброшенных дрессированных дельфинов в Севастополе
Эксперт Жбанов: Дрессированных дельфинов сложно научить жить на воле
Дрессированных дельфинов, которых выбросил в море директор дельфинария в Севастополе, обрекли на гибель, так как животные не смогут приспособиться к условиям свободы. Об этом в беседе с Лайфом заявил бывший научный руководитель Севастопольского дельфинария в Артбухте Александр Жбанов. По его мнению, на воле млекопитающие могли оказаться из-за того, что у организации не хватало денег на корм и содержание животных.
"Приучить дельфинов, которые были в неволе, жить обратно на воле труднее, чем жить в неволе. Американцы считают: для того чтобы жить на воле, для этого нужно истратить около миллиона долларов. Поэтому, когда таким образом дельфинов выпускают на волю, их обрекают на верную гибель", — сказал эксперт.
Причём Жбанов заметил, что какого-то определённого алгоритма в ситуациях, когда у организации нет средств, не существует. Специалист добавил, что иногда дельфины адаптируются к природным условиям, однако это происходит очень редко. По его мнению, это вопрос моральной ответственности: если человек приручил животное, то он за него отвечает.
Напомним, в Севастополе владелец дельфинария выбросил в море дрессированных дельфинов. Как рассказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, животные оказались на воле из-за споров и судебных разбирательств двух дельфинариев. Два млекопитающих прибились к берегу, двух других ещё ищут. По факту жестокого обращения с животными полиция возбудила уголовное дело, проводятся следственные мероприятия, в том числе осмотр дельфинария, где содержались животные.
Telegram / Светлана Радионова