Выброшенные в море дельфины в Севастополе оказались в опасности из-за спора дельфинариев

Дрессированные дельфины, которых ранее заметили на побережье Севастополя, оказались на воле из-за споров и судебных разбирательств двух дельфинариев. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в телеграм-канале. По её словам, двое млекопитающих прибились к берегу, ещё двух сейчас ищут.

Дельфины, которых выбросили в Чёрное море, прибились к берегу. Видео © Telegram / Светлана Радионова

"Вчера в Чёрное море были безжалостно выброшены четыре дельфина. Ситуация дикая. <...> Двое из них прибились к берегу — наши специалисты погрузят их на спецтранспорт и отправят в Коктебель. Двух других дельфинов ищем", — написала она.

По словам Радионовой, дельфины чипированные, а это облегчит поиск. Сейчас на месте находится тренер Коктебельского дельфинария. Там же работают инспекторы службы. Глава Росприроднадзора рассказала, что, предположительно, между Коктебельским и Севастопольским дельфинариями произошёл спор. Руководство последнего постоянно проигрывает суды, поэтому решило выпустить дельфинов, подвергнув их жизни огромному риску.