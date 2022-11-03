Сомнолог рассказала, как победить постковидную бессонницу

Специалисты по всему миру отмечают довольно частые случаи так называемой постковидной бессонницы — она появляется у людей, перенёсших коронавирус. Исследователи только изучают эту проблему, и потому сказать точно, чем отличается этот вид расстройства сна от "стандартного", пока нельзя, заявила Лайфу биолог-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории "Нейробиология сна и бодрствования" Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова.

Эксперты рассматривают несколько механизмов повреждения нервной системы после перенесённого ковида. В их числе влияние на нервную систему медиаторов воспаления и нейротоксинов, связанных с деятельностью вируса, аутоиммунное и ишемическое поражение периферических нервов и головного и спинного мозга. Важным фактором являются и эмоциональные сдвиги, которые сопутствуют острому инфекционному процессу. Речь идёт о том, что страх за свою жизнь, за близких, отсутствие уверенности в выздоровлении приводят к стрессу и депрессии. Сочетание всех этих факторов может стать причиной различных нарушений в деятельности нервной системы, в том числе и бессонницы.

Выявляют несколько видов нарушений сна. Во-первых, сбивается режим сна и бодрствования. Во-вторых, появляются проблемы с дыханием у людей, склонных к апноэ. Всё дело в том, что пациенты с диагнозом расстройства дыхания во сне подвержены более высокому риску неблагоприятных исходов от ковида из-за высокой распространённости сопутствующих заболеваний. Кроме того, лечение с помощью устройств для обработки дыхательных путей может быть затруднено из-за уже применяемых капель и аэрозолей. И, в-третьих, наступает непосредственно бессонница — как у пациентов в стадии болезни, так и после. Различные варианты инсомнии сохраняются в течение недель и месяцев после острого периода заболевания. Бессонница может возникнуть даже у тех, кого инфекция миновала, — именно из-за эмоциональных нарушений, связанных с тревогой и страхом.

"Лечат постковидную бессонницу стандартными способами. Рекомендуется регулярная физическая нагрузка (подчеркну: в щадящем режиме), пребывание на свежем воздухе, комплексы витаминов и минералов, ориентированные на поддержание деятельности нервной системы, нормализацию режима "сон/бодрствование". В тяжёлых случаях может понадобиться медикаментозное лечение, а также сеансы психотерапии", — перечислила Дорохова.

Хорошо зарекомендовала себя и поведенческо-когнитивная терапия. Основное её преимущество — краткосрочность. С точки зрения теории когнитивно-поведенческой терапии, при расстройстве сна человек попадает сразу в несколько порочных кругов. Первый — биологический: человек не высыпается, чувствует усталость, поэтому пытается поспать днём или лечь пораньше, тем самым лишь усугубляя ситуацию. Второй — эмоциональный: вечером человек начинает переживать, что снова не сможет уснуть, "предвкушает" состояние на следующее утро — и эти мысли ещё больше не дают уснуть. Третий — поведенческий: пациент буквально выучивается тому, что не может уснуть. Он не лежит спокойно, пытается принять удобную позу. Тело привыкает к таким движениям, которые со временем начинает воспринимать как сигнал "Не спать!".

Задача терапии — разорвать эти замкнутые круги, утверждает специалист. Составляется целый план изменения привычек, формируются триггеры, с помощью которых предстоит вызывать сонливость. Пациент должен обучиться также здоровой реакции на стресс и тревожные мысли. Это комплексное лечение, которое помогает справиться с бессонницей, в том числе постковидной. Важную роль играет и гигиена сна, она подразумевает отсутствие физических нагрузок за два часа до отправления в постель, отказ от гаджетов перед засыпанием, создание спокойной обстановки в спальне: приглушённый свет, плотно закрытые шторы, тишина. Специалист посоветовала ложиться и вставать в одно и то же время, совершать небольшие пешие прогулки перед сном, принимать расслабляющие ванны. Следует сократить употребление кофе и других бодрящих напитков. Если эти меры после месяца регулярных усилий не принесли результата, нужно обратиться к сомнологу для коррекции лечения.