Национальный расчётный депозитарий обжаловал санкции в Совете Европы

Национальный расчётный депозитарий обратился в Совет Европы с обжалованием решения о включении НРД в санкционные списки Евросоюза. Об этом сообщает Мосбиржа.

"НРД предпринимает все необходимые действия для защиты своих прав, а также с целью освобождения заблокированных несанкционных активов пострадавших участников финансового рынка", — говорится в сообщении.

Также параллельно ведётся обжалование европейских санкций в суде общей юрисдикции ЕС.