Национальный расчётный депозитарий обжаловал санкции в Совете Европы
Национальный расчётный депозитарий обратился в Совет Европы с обжалованием решения о включении НРД в санкционные списки Евросоюза. Об этом сообщает Мосбиржа.
"НРД предпринимает все необходимые действия для защиты своих прав, а также с целью освобождения заблокированных несанкционных активов пострадавших участников финансового рынка", — говорится в сообщении.
Также параллельно ведётся обжалование европейских санкций в суде общей юрисдикции ЕС.
А ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия прошла пик трудностей, связанных с валом западных санкций. Однако он не отрицает, что ещё много нужно будет сделать, чтобы создать новые цепочки поставок и снизить издержки.
ТАСС / РБК / Андрей Любимов