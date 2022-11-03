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3 ноября, 07:43

Национальный расчётный депозитарий обжаловал санкции в Совете Европы

Национальный расчётный депозитарий обратился в Совет Европы с обжалованием решения о включении НРД в санкционные списки Евросоюза. Об этом сообщает Мосбиржа.

"НРД предпринимает все необходимые действия для защиты своих прав, а также с целью освобождения заблокированных несанкционных активов пострадавших участников финансового рынка", — говорится в сообщении.

Также параллельно ведётся обжалование европейских санкций в суде общей юрисдикции ЕС.

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А ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия прошла пик трудностей, связанных с валом западных санкций. Однако он не отрицает, что ещё много нужно будет сделать, чтобы создать новые цепочки поставок и снизить издержки.

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ТАСС / РБК / Андрей Любимов

Александра Вишнякова

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