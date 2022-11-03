В Севастополе началась операция по спасению выброшенных в море дрессированных дельфинов
В Севастополе началась операция по спасению дрессированных дельфинов, которых выбросил в море директор дельфинария. На месте работает Севприроднадзор, Центр обеспечения гражданской защиты, специалисты дельфинария из Коктебеля, все действия проходят под контролем территориального отделения Росприроднадзора. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.
Поиск выброшенных в море дрессированных дельфинов в Севастополе. Видео © телеграм-канал РаZVожаев
"Пока наши специалисты увидели только одного дельфина. Непонятно, дикий афалин это или "наш". Но приблизиться к нему не удалось. Поиски продолжаются... Большая просьба ко всем севастопольцам: если вы увидели дельфинов, пишите комментарии здесь под моим постом. Будем оперативно проверять указанные направления", — написал Развожаев в телеграм-канале.
Напомним, ранее стало известно, что в Севастополе владелец дельфинария выбросил в море дрессированных дельфинов. Как рассказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, животные оказались на воле из-за споров и судебных разбирательств двух дельфинариев. Двое млекопитающих прибились к берегу, двух других ещё ищут. По факту жестокого обращения с животными полиция возбудила уголовное дело, проводятся следственные мероприятия, в том числе осмотр дельфинария, где содержались животные.
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