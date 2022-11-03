"Продолжают по-мелкому гадить": Медведев раскритиковал поляков за изъятие земли у Посольства РФ

В преддверии празднования Дня народного единства в России польские власти продолжают "по-мелкому гадить", поэтому изъяли базу отдыха Посольства РФ, расположенную под Варшавой. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Наследники Речи Посполитой продолжают по-мелкому гадить в преддверии главного "польского" праздника в нашей стране — Дня народного единства. То отнимут базу отдыха у Посольства России, то какой-то забор на нашей границе затеют строить. А праздник примечательный. В этот день, как известно, в 1612 году наши люди разных званий и кровей, забыв о противоречиях и объединившись для защиты Отчизны, окончательно выперли из Москвы сброд из оборзевших поляков", — отметил Медведев в телеграм-канале.

Он считает, что с момента победы народного ополчения над польскими интервентами в Польше началась чёрная полоса с бесконечными разделами страны, которая длилась на протяжении трёх веков.

Медведев также задался риторическим вопросом, будут ли новые хозяева у зданий Варшавского кадетского корпуса имени А.В.Суворова и Наместнического дворца при политике нынешних властей. Именно там сейчас располагаются резиденции премьер-министра и президента Польши.