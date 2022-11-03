Перечислены страшные последствия для здоровья от долгого отсутствия секса

Длительное отсутствие секса может привести к агрессивному поведению или замкнутости, а также к импотенции у мужчин и развитию онкологических заболеваний у женщин. Об этом предупредил доктор медицинских наук, врач-уролог высшей квалификации, сексолог и андролог Александр Лубенников.

Секс является базовой потребностью человека, а временное отсутствие желания может быть обусловлено заболеваниями, стрессом или межличностными отношениями с партнёром, и это нормально. Однако в ином случае это грозит нарушением здоровья.

"Доказано, что длительное отсутствие половой жизни ведёт к снижению уровня тестостерона у мужчин и его эффектов: снижению памяти, когнитивных возможностей, амбициозности, уверенности в себе. Отсутствие половой жизни у женщин повышает риск онкологических заболеваний матки", — приводит его слова "Газета.ru".

Длительное воздержание может обернуться развитием невроза, агрессивным поведением, замкнутостью, нарушением сна, а у мужчин может появиться ускоренная эякуляция. Кроме того, отсутствие секса грозит развитием сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и сахарного диабета.

В свою очередь, половая близость и оргазм благоприятно воздействуют на все системы органов и снижают уровень стресса, добавил медик.