Перечислены причины внезапной смерти во сне, независимо от возраста

Есть несколько заболеваний и факторов, повышающих риск внезапной смерти во сне. О них рассказал врач-кардиолог Андрей Кондрахин, слова которого приводит "Вечерняя Москва".

Так, смерть может наступить из-за нарушения сердечного ритма, что обычно происходит у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также это может случиться из-за тромбоэмболии лёгочной артерии.

"Кроме того, у человека может случиться инсульт во сне или апноэ", — указал специалист.

Но есть и другие причины летального исхода. Например, отравление этиловым спиртом, психостимуляторами или передозировка снотворного. При этом возраст человека большого значения не имеет, добавил Кондрахин.

Чтобы избежать такого поворота событий, кардиолог советует проходить ежегодную диспансеризацию, соблюдать рекомендации врачей после любых травм и операций и вести здоровый образ жизни.