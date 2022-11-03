"Британия — страна-террорист": Прибывшую в МИД РФ посла Лондона встретили с плакатами и лозунгами
Посол Британии Броннерт прибыла в МИД России после атаки на Севастополь
Британский посол в Москве Дебора Броннерт вызвана в МИД России из-за причастности Лондона к атаке Украины на корабли Черноморского флота в Севастополе. Она прибыла в здание внешнедипломатического ведомства утром 3 ноября, передаёт РИА "Новости".
Возле здания её уже ждали несколько человек, которые, увидев красный "ягуар" с послом, начали скандировать: "Британия — страна-террорист", а также достали плакаты в поддержку этого лозунга. Однако Броннерт не отреагировала на акцию и без общения с журналистами зашла в здание МИД. Собравшиеся покинули место до момента, пока дипломат не вышла на улицу.
Посол Британии в Москве Дебора Броннерт прибыла к зданию МИД РФ. Видео © Telegram-канал РИА "Новости"
Напомним, 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли детали произошедшего. Там уточнили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины. Незначительные повреждения в результате получил морской тральщик "Иван Голубец".
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