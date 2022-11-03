"Британия — страна-террорист": Прибывшую в МИД РФ посла Лондона встретили с плакатами и лозунгами

Британский посол в Москве Дебора Броннерт вызвана в МИД России из-за причастности Лондона к атаке Украины на корабли Черноморского флота в Севастополе. Она прибыла в здание внешнедипломатического ведомства утром 3 ноября, передаёт РИА "Новости".

Возле здания её уже ждали несколько человек, которые, увидев красный "ягуар" с послом, начали скандировать: "Британия — страна-террорист", а также достали плакаты в поддержку этого лозунга. Однако Броннерт не отреагировала на акцию и без общения с журналистами зашла в здание МИД. Собравшиеся покинули место до момента, пока дипломат не вышла на улицу.