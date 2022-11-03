В Москве стартовал просветительский марафон "Знание о героях"
В Москве начался просветительский марафон "Знание о героях", посвящённый героизму в истории современной России, любви и верности Родине, мужеству и силе духа россиян. Об этом сообщает пресс-служба общества "Знание".
Гимн России на марафоне "Знание о героях". Видео © LIFE / Павел Баранов
Школьников собрали в арт-центре "Ветошный", где перед ними будут выступать участники спецоперации на Украине, офицеры, Герои России, спортсмены, волонтёры, медики, учёные, спасатели и другие герои страны.
"Россия всегда была страной героев", — сказал на открытии марафона помощник президента РФ Владимир Мединский.
Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге 3 ноября стартует "Большой этнографический диктант". Принять участие можно и онлайн, посетив сайт мероприятия.
LIFE / Павел Баранов