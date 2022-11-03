В Москве стартовал просветительский марафон "Знание о героях"

В Москве начался просветительский марафон "Знание о героях", посвящённый героизму в истории современной России, любви и верности Родине, мужеству и силе духа россиян. Об этом сообщает пресс-служба общества "Знание".

Гимн России на марафоне "Знание о героях". Видео © LIFE / Павел Баранов

Школьников собрали в арт-центре "Ветошный", где перед ними будут выступать участники спецоперации на Украине, офицеры, Герои России, спортсмены, волонтёры, медики, учёные, спасатели и другие герои страны.