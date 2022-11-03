НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 ноября, 08:11

Мединский назвал главных героев спецоперации

Россия всегда была страной героев, заявил помощник президента Владимир Мединский на открытии в Москве просветительского марафона "Знание о героях".

"Россия всегда была страной героев. Сейчас каждый день рождает новых героев", — отметил он.

По словам Мединского, подлинные герои спецоперации — это прежде всего те, кто рискует жизнью, кто находится на передовой, а также те, кто обеспечивает труд военных, — врачи, служба обеспечения, волонтёры.

"Действительно, герои рождаются каждый день и мы мало уделяем этому внимания... Герой рядом с тобой — это колоссальный мотивационный пример", — добавил помощник президента.

Мединский предложил снять киноэпопею "Освобождение" про Донбасс

Мединский предложил снять киноэпопею "Освобождение" про Донбасс

Напомним, в Москве сегодня стартовал просветительский марафон "Знание о героях", посвящённый героизму в истории современной России, любви и верности Родине, мужеству и силе духа россиян. Школьников собрали в арт-центре "Ветошный", где перед ними будут выступать участники спецоперации на Украине, офицеры, Герои России, спортсмены, волонтёры, медики, учёные, спасатели и другие герои страны.

Обложка ©

VK / Просветительский марафон "Знание о героях"

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров