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Опубликовано 3 ноября 2022, 08:11

Мединский назвал главных героев спецоперации

Россия всегда была страной героев, заявил помощник президента Владимир Мединский на открытии в Москве просветительского марафона "Знание о героях".

"Россия всегда была страной героев. Сейчас каждый день рождает новых героев", — отметил он.

По словам Мединского, подлинные герои спецоперации — это прежде всего те, кто рискует жизнью, кто находится на передовой, а также те, кто обеспечивает труд военных, — врачи, служба обеспечения, волонтёры.

"Действительно, герои рождаются каждый день и мы мало уделяем этому внимания... Герой рядом с тобой — это колоссальный мотивационный пример", — добавил помощник президента.

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Напомним, в Москве сегодня стартовал просветительский марафон "Знание о героях", посвящённый героизму в истории современной России, любви и верности Родине, мужеству и силе духа россиян. Школьников собрали в арт-центре "Ветошный", где перед ними будут выступать участники спецоперации на Украине, офицеры, Герои России, спортсмены, волонтёры, медики, учёные, спасатели и другие герои страны.

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VK / Просветительский марафон "Знание о героях"

Александр Юнашев
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