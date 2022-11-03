Мединский назвал главных героев спецоперации

Россия всегда была страной героев, заявил помощник президента Владимир Мединский на открытии в Москве просветительского марафона "Знание о героях".

"Россия всегда была страной героев. Сейчас каждый день рождает новых героев", — отметил он.

По словам Мединского, подлинные герои спецоперации — это прежде всего те, кто рискует жизнью, кто находится на передовой, а также те, кто обеспечивает труд военных, — врачи, служба обеспечения, волонтёры.

"Действительно, герои рождаются каждый день и мы мало уделяем этому внимания... Герой рядом с тобой — это колоссальный мотивационный пример", — добавил помощник президента.