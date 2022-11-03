Мединский назвал главных героев спецоперации
Россия всегда была страной героев, заявил помощник президента Владимир Мединский на открытии в Москве просветительского марафона "Знание о героях".
"Россия всегда была страной героев. Сейчас каждый день рождает новых героев", — отметил он.
По словам Мединского, подлинные герои спецоперации — это прежде всего те, кто рискует жизнью, кто находится на передовой, а также те, кто обеспечивает труд военных, — врачи, служба обеспечения, волонтёры.
"Действительно, герои рождаются каждый день и мы мало уделяем этому внимания... Герой рядом с тобой — это колоссальный мотивационный пример", — добавил помощник президента.
Напомним, в Москве сегодня стартовал просветительский марафон "Знание о героях", посвящённый героизму в истории современной России, любви и верности Родине, мужеству и силе духа россиян. Школьников собрали в арт-центре "Ветошный", где перед ними будут выступать участники спецоперации на Украине, офицеры, Герои России, спортсмены, волонтёры, медики, учёные, спасатели и другие герои страны.