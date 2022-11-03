Доктор Мясников предостерёг от приёма лекарств на начальном этапе гипертонии

Пациентам с гипертонией врач может долгое время не назначать лекарства, а рекомендовать ограничить потребление соли, есть больше овощей и фруктов, а также добавить больше аэробных нагрузок. Об этом рассказал доктор и телеведущий Александр Мясников в программе "О самом главном" на телеканале "Россия-1".

По его словам, врач может наблюдать пациента вплоть до года, а уже потом назначить курс медикаментов.

"Начальная гипертония. Мы рекомендуем наблюдение 3–12 месяцев, думая — назначать лекарства или нет. Что вам должен порекомендовать врач? Ограничить натрий, забыть про соль, больше овощей, больше фруктов, снизить калорийность, снизить вес, аэробные физические нагрузки, бороться со стрессом. Вот что. Потому что посадить на лекарства легко, а вот слезть с них достаточно трудно", — отметил Мясников.

По словам специалиста, при устойчивой гипертонии принимать лекарства нужно постоянно, чтобы не возникло осложнений. Цель при этом — достигнуть нормального давления. Если медикаменты не помогают, то нужно сменить схему лечения, подчеркнул врач.