Геронтолог рассказала, как проверить состояние здоровья, стоя на одной ноге
Врач Анна Лоу назвала умение стоять на одной ноге дольше 10 секунд важнейшим показателем здоровья
Чтобы проверить состояние своего здоровья, достаточно встать на одну ногу и засечь время. Таким необычным способом домашней диагностики с газетой The Guardian поделилась врач-геронтолог Анна Лоу. По словам эксперта, только здоровые люди могут простоять в этом положении дольше 10 секунд, прижав руки к телу и смотря строго вперёд.
Плохое равновесие в молодости может быть признаком серьёзных проблем со здоровьем, а также создавать повышенный риск падений в старости. Этот навык можно тренировать, чтобы уберечь себя от травм в более зрелом возрасте. Но если человек даже после нескольких попыток не способен устоять на одной ноге в течение 10 секунд, его шансы умереть раньше времени увеличиваются на 84%, предупреждают специалисты. Кстати, число мужчин и женщин, которые не могут выполнить такое упражнение, растёт пропорционально их возрасту. А вот те, кто способен балансировать на одной ноге с одним закрытым глазом или даже просто ходить быстрым темпом, живут дольше. Это было доказано учёными из Бразилии.
Ранее учёные посоветовали возрастным людям есть семена льна и конопли. Эксперимент доказал, что употребление в пищу продуктов, богатых омегой-3, может помочь сберечь остроту ума в старости. Лайф также писал, что в перспективе для россиян может стать доступным "анализ на старость", который представляет из себя набор показателей, раскрывающих истинный возраст организма. Но уже сегодня для определения биологического возраста отечественные учёные ориентируются на определённые показатели, которые называются биомаркерами. Об анализах, которые помогут определить биологический возраст организма, читайте здесь.