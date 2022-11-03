Геронтолог рассказала, как проверить состояние здоровья, стоя на одной ноге

Чтобы проверить состояние своего здоровья, достаточно встать на одну ногу и засечь время. Таким необычным способом домашней диагностики с газетой The Guardian поделилась врач-геронтолог Анна Лоу. По словам эксперта, только здоровые люди могут простоять в этом положении дольше 10 секунд, прижав руки к телу и смотря строго вперёд.

Плохое равновесие в молодости может быть признаком серьёзных проблем со здоровьем, а также создавать повышенный риск падений в старости. Этот навык можно тренировать, чтобы уберечь себя от травм в более зрелом возрасте. Но если человек даже после нескольких попыток не способен устоять на одной ноге в течение 10 секунд, его шансы умереть раньше времени увеличиваются на 84%, предупреждают специалисты. Кстати, число мужчин и женщин, которые не могут выполнить такое упражнение, растёт пропорционально их возрасту. А вот те, кто способен балансировать на одной ноге с одним закрытым глазом или даже просто ходить быстрым темпом, живут дольше. Это было доказано учёными из Бразилии.