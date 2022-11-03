10 неожиданных советов, которые успокоят даже самых непоседливых детишек

"А мне мама, когда я совсем мелкий был, говорила: "Иди место мне погрей". Я, преисполненный чувства ответственности (мама ведь дело серьёзное поручила!), шёл в кровать, укрывался и начинал место греть. Понятно, что через пять минут я крепко засыпал", — Kukuruzya.

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"Поиграем в игру: кто первым уснёт, тот может не спать. Работая в детском саду воспитателем, применяла этот трюк постоянно. Прокатывало с детьми всех возрастов", — Wildwildworld.

"Детский сад. Дети возвращаются с прогулки. Воспитатель вежливо просит детей собирать игрушки в корзину, "будем заходить в садик". Дети не хотят помогать, продолжают играть. Я подхожу и громко: "Та-ак, дети! Соревнование! Девочки встали от меня справа, мальчики — слева! Две корзины стоят возле веранды (помещение для хранения "уличных" игрушек). Сейчас посмотрим, кто у нас быстрее — мальчики или девочки…" Через две минуты дети зашли в садик. Дядя Вова, охранник детского сада (стаж семь лет)", — "Подслушано".

"У меня сын восьми лет. Очень милый, ласковый и наивный ребёнок, но ещё со времён яслей были ВСЕГДА проблемы с подъёмом. Ребёнок категорически отказывается вставать по утрам, всегда сопли, слюни, слёзы, причём на него не действуют ни уговоры, ни угрозы, НИ-ЧЕ-ГО. За столько лет мучений уже свыклась с мыслью, что так будет всегда, но недавно мы завели кота. И какое же это чудо! Стоит только сказать утром ребёнку, что котик голодный или сидит расстроенный, потому что надо погладить, — тот мигом встаёт и несётся к пушистому. Безотказно работает уже полгода. Спасибо, котяра!" — "Палата № 6".

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"Лет 10 назад стриглась у нового парикмахера, много болтали, и я жаловалась ей на свою "плохую память", на что она поведала мне интересную историю о своём сыне.

Когда он был маленьким, мама не наказывала его за провинности, она просила его выучивать по одному стихотворению за провинность: выучит — может идти гулять, не выучит — будет сидеть до ночи и учить. Итог: мальчуган, уже учась в институте, не пользовался конспектами, так как всё запоминал. Обязательно применю этот метод на своих детях", — "Подслушано".

"Когда училась в школе, в нашей столовой никто не любил подливу ко второму блюду, все просили второе без неё. А повар нашла выход: говорила детям, что это не подлива, а соус, и тогда дети в предвкушении чего-то изысканного и заграничного просили больше подливы", — "Подслушано".

"Моя мама — гений. Как известно, у детей есть свойство в супермаркете выпрашивать игрушки и при отказе устраивать истерики. Так моя мама сажала меня в тележку и при каждом требовании давала игрушку/книжку. Пока доедем до кассы, игрушками я уже наиграюсь и прошу печеньки. А мама говорит, что, чтобы взять печеньки, нам придётся выложить все эти игрушки. Я с радостью соглашалась, и все были довольны", — "Подслушано".

"Когда я, будучи маленьким, вредным и шкодным до дури ребёнком начинала плакать и кричать дома, мама заставляла идти во двор и кричать там. Я шла, орала и ревела во всё горло на весь микрорайон, заходила домой и была как шёлковая. Соседи были сначала в шоке, потом стали выгонять поорать на улице своих детей. Иногда так делаю и сейчас — такой себе антистресс", — "Подслушано".

"Моя мама в юности в электричке подслушала прекрасное на тему народных лайфхаков. Разговаривали две бабушки про своих внучат: "Ну так дети же на работе. А мне и на огороде надо, и дома надо дела делать. Я Олежику (внуку. — Прим. авт.) одеялко постелю возле себя, посажу его, ручки мёдом ему намажу и перо дам. Он с одной ладошки перо убирает — оно на другую прилипает. Он с другой убирает, а оно на первую прилипает... Так и удаётся что-то в огороде сделать", — bobrmama.

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