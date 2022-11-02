Как распознать женщину, которая использует мужчин: 11 отличительных черт охотницы за кошельком

Только-только познакомившись с очаровательной девушкой, мужчина может потерять голову от идеальности собеседницы: и вежлива, и внимательна, и мила, и скромна. Но такая ли она на самом деле? В современном мире, где всем правят деньги, некоторые женщины притворяются лучшими версиями себя, изображают кого угодно, только бы не быть настоящими. И всё ради обеспечения лучшей жизни. Присмотритесь к своей ненаглядной и оцените, есть ли у неё черты дамы, которая может вас обмануть. Прекрасно, если вы и правда нашли идеал! Задумайтесь, если совпало больше половины пунктов. Итак, чем же может выдать себя обманщица?

1. Девушка обсуждает знакомых за спиной

По-настоящему добрая девушка не станет распространять сплетни или обсуждать кого-то за спиной. Она искренне говорит, если ей понравилось что-то в человеке, например причёска, аромат духов, образ. Обманщицы же поступают совершенно иначе. Да, они могут сделать кому-то комплимент. А вот потом, как только человек уйдёт, начнут сразу же обсуждать либо с мужчиной, либо с подругой то, как на самом деле безвкусно и глупо он выглядит или одет.

2. Женщина токсично шутит

Юмор невероятно правдиво передаёт мысли и намерения человека. Фото © Unsplash

Юмор невероятно правдиво передаёт мысли и намерения человека. По шуткам можно сделать выводы о личности перед вами. Если замечаете за дамой сердца токсичные подколы, задумайтесь. За ними могут скрываться зависть, злость, обида и даже ненависть. По-настоящему добрая и приветливая женщина не станет язвить в чью-то сторону.

3. Дама всегда всё делает по-своему

Секрет гармоничных длительных отношений — в нахождении компромиссов. Когда два партнёра чувствуют себя одинаково ценными, им легко быть рядом. Женщина, которая лишь играет хорошую, подстраиваться под кого-то точно не захочет. Она найдёт миллион отговорок и причин, чтобы оправдаться. Такая персона считает себя выше других: она требует подчинения от мужчины, а сама готова лишь на те поступки, которые считает важными для её же большей выгоды.

4. Девушка желает всем угодить

Женщина, которая использует людей в своих целях, говорит лишь то, что выставляет её в глазах окружающих хорошей. Фото © Unsplash

Чтобы показаться очаровательной и милой, фальшивка ведёт себя так, чтобы угодить всем и сразу. Вне зависимости от настоящих убеждений, женщина говорит лишь то, что выставляет её в глазах окружающих хорошей. И неважно, если уже завтра при других обстоятельствах на тот же вопрос она ответит совершенно иначе. Не имея собственного мнения или же не желая его озвучивать, изображающая из себя хорошую станет откровенно подстраиваться под выгодных для себя людей.

5. Женщина не нравится вашим друзьям и близким

Нередко случается и следующее. Когда мужчина влюблён, видит в избраннице лишь хорошее. Можно даже сказать, что кавалер дополняет образ дамы сердца, наделяя несуществующими чертами и качествами. А вот друзья и родственники, кто смотрит на парочку со стороны, этим чарам не подвержены. Замечая мимику, взгляды и некоторые жесты девушки, люди делают выводы о её истинных намерениях. И если избранница парня не вызывает доверия или откровенно не нравится, это тревожный звоночек.

6. Дама любит быть в центре внимания

Девушки, которые лишь притворяются кем-то, обожают внимание. Фото © Freepik

Девушки, которые лишь притворяются кем-то, ассоциируют себя с актрисами. А что побуждает людей выступать на сцене? Верно, любовь быть в центре внимания. И пусть само по себе это не так плохо, важно присмотреться к женщине и понять её способы достижения желаемого. Если дама хвастается, сочиняет небылицы, лишь бы впечатлить окружающих, демонстративно себя ведёт и пытается всеми силами привлечь внимание, вряд ли она честна.

7. У девушки часто меняется настроение

Это нормально, если у человека в зависимости от ситуации меняется настроение: печаль из-за потери, радость от комплимента, страх при встрече с незнакомцем на улице ночью. А вот если ваша пассия начинает злиться и становится нервной наедине с вами, а на людях приветлива, то это ещё один тревожный звоночек. Поведение притворщицы вообще очень отличается в зависимости от того, где она — наедине с мужчиной или в людном месте. Если женщина любит искренне, ей будет весело и интересно и вдвоём с партнёром.

8. Женщина тщательно оберегает личные границы, но нарушает чужие

Женщина, которая использует мужчину, нарушает чужие границы, а свои невероятно бережёт и не подпускает близко. Фото © Freepik

Как ещё можно понять, что девушка — фальшивка? По тому, как она относится к личным границам. Нарушает чужие, постоянно притесняя кого-то, а свои невероятно бережёт и не подпускает к себе близко? Это странно, не так ли? Держаться на расстоянии и просить чуть больше личного пространства нормально, если у вас недавно произошла ссора или случился какой-то кризис в отношениях. Ну а когда дама изначально такая при знакомстве с вами, это должно натолкнуть на определённые мысли: а не использует ли она кавалера?

9. Девушка никогда не помогает

Один из явных признаков, что рядом с вами неискренний человек. Вспомните, как часто помогали женщине с чем-то вы и сколько в ответ хорошего она сделала вам? Пассия исчезает всегда именно в те моменты, когда вам необходимы поддержка и содействие? Тогда у нас для вас плохие новости: это происходит из-за того, что со стороны женщины на самом деле нет никакой искренности. Отношения или дружба просто выгодны для неё — это единственная причина, почему персона всё ещё с вами рядом.

10. Женщина не интересуется мужчиной

Женщине-фальшивке неинтересно, о чём партнёр говорит или мечтает. Фото © Freepik

Она не станет первой интересоваться делами мужчины, ей неважно, устал ли он на работе. Этой даме неинтересно, что партнёр говорит, о чём мечтает и чего хочет. Фальшивка встречается с кавалером из-за желания наживы, а не потому что искренне любит. Так что она не считает нужным обременять себя его проблемами. Разговаривает с избранником, но в её словах никогда нет той теплоты, которую транслируют по-настоящему влюблённые девушки. Женщинам, которые хотят использовать мужчину в корыстных целях, интересно слушать про его деньги, а не про переживания или признания в любви.

11. Дама плохо выражает эмоции