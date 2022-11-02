Эти 7 признаков выдадут в вас ребёнка, которого в детстве недолюбили родители

Есть множество причин, почему родители не дают ребёнку достаточно внимания, заботы и любви. Одни бесконечно много работают, пытаясь обеспечить семью, другие — карьеристы и нанимают нянь, третьи, возможно, не были готовы стать родителями и с самого начала холодно относились к малышу. Отличаются ли от остальных повзрослевшие дети, недолюбленные мамой и папой? В чём-то да. Можно ли назвать вас недолюбленным ребёнком, легко вычислить по следующим признакам.

Вы никому не доверяете

Люди, у которых в детстве были холодные отношения с родителями, подвергавшиеся постоянной критике мамы и папы, опытом научены не доверять никому. Они в детстве впитывали весь негатив обстановки дома и ассоциировали его с окружающим миром. Те, кто не получил достаточно заботы и любви, будучи уже взрослыми, не могут нормально контактировать с окружающими. Довериться кому-то им очень тяжело, и чаще эти люди взваливают всё на себя, лишь бы не просить о помощи.

Вы боитесь незнакомцев и дистанцируетесь от окружающих

У недолюбленных людей часто встречается страх незнакомцев. Фото © Freepik

Недолюбленного в детстве человека выдаёт ещё и страх незнакомцев. Такому индивиду все люди кажутся агрессивными и злыми, а тех, кто общается на равных или даже пытается сблизиться, он подозревает в скрытой выгоде. Этим персонам не хватало родителей, и они просто не научились адаптироваться в обществе. Им проще оставаться одиночками и закрываться от всех.

У вас проблемы в любовных отношениях

Соответственно, в любовной сфере у таких людей тоже будут проблемы. Тот человек, которому родители не показали настоящей любви, и знать о ней не будет. А это значит, что уже во взрослом возрасте либо вообще откажется от романтики, посчитав, что ничем хорошим она не закончится, либо инстинктивно возьмёт за основу модель поведения из детства. То есть выберет "холодного" партнёра, внимания которого нужно добиваться и заслуживать, прямо как родительского когда-то. Это чревато тем, что человек будет снова и снова попадать в токсичные романтические отношения.

Вы — копилка страхов и фобий

У недолюбленных родителями людей много страхов и фобий. Фото © Freepik

Поскольку человек с неокрепшей психикой рос в небезопасной для него среде, вполне естественно приобретение большого количества страхов и фобий. Не только боязни общества и других людей, но и, например, ошибок, определённых ситуаций или фраз. Начало этому даёт неуверенность человека в себе. Ведь постоянные сомнения ребёнка в прошлом и отсутствие похвалы и одобрения родителей — не про нормальную самооценку. Недолюбленный человек во взрослом возрасте всегда думает, что делает недостаточно, что просто так его любить нельзя.

Вы не любите и не умеете говорить о себе

Как ещё можно определить, что перед вами личность, на которую в детстве родители или опекуны не обращали достаточно внимания? Такой человек — замечательный слушатель, готовый поддержать разговор на любую тему, обсудить проблемы или утешить собеседника тёплым словом. А вот раскрываться сам не спешит. Отчасти из-за недоверия, но в том числе и потому, что сам толком не знает себя. Трудно говорить о чём-то, не имея об этом представления.

Вы не понимаете своих чувств

Те люди, которых в юном возрасте не окружали любовью, не научились понимать собственные чувства. Фото © Freepik

Из предыдущего пункта часто вытекает и этот. Те, кого в юном возрасте не окружали любовью и заботой, так и не научились понимать свои чувства. Родители игнорировали, когда они злились или радовались, рассказывали о победах и неудачах. С детства привыкшие держать всё в себе и не показывать окружающим, взрослые люди с этой проблемой часто кажутся спокойными или даже отстранёнными. Но это не так. Внутри у них настоящий пожар из разных эмоций, просто они не доверяют никому, не хотят демонстрировать себя настоящих.

У вас повышенная склонность к зависимостям