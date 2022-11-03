Фигуранты дела экс-замминистра просвещения Раковой возместили более 65 млн рублей ущерба
Фигуранты уголовного дела бывшей замминистра просвещения Марины Раковой признали вину и полностью возместили ущерб более чем на 65 миллионов рублей. Об этом сообщает главк МВД по Москве.
"Фигуранты признали вину в совершении преступления и полностью погасили ущерб от совершённого преступления в размере, превышающем 65 миллионов рублей. Их показания позволили изобличить соучастников", — сказано в записи ведомства.
В связи с этим следствие считает возможным изменить обвиняемым меру пресечения с заключения под стражу и нахождения под домашним арестом на запрет определённых действий.
Напомним, экс-замминистра просвещения Марина Ракова обвиняется в хищении более 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в сфере образования, подписанных в 2019 году, среди них — проект "Учитель будущего". Также она является фигурантом дела по фиктивному трудоустройству в РАНХиГС нескольких сотрудников Минпросвещения. Ущерб от мошеннической схемы составил более 20 миллионов рублей. Свою вину Ракова изначально не признала. По делу также проходят ректор Шанинки Сергей Зуев, который признался в мошенничестве, и ректор РАНХиГС Владимир Мау. Позднее уголовное дело в отношении последнего было прекращено.
ТАСС / Александр Щербак