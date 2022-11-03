Фигуранты дела экс-замминистра просвещения Раковой возместили более 65 млн рублей ущерба

Фигуранты уголовного дела бывшей замминистра просвещения Марины Раковой признали вину и полностью возместили ущерб более чем на 65 миллионов рублей. Об этом сообщает главк МВД по Москве.

"Фигуранты признали вину в совершении преступления и полностью погасили ущерб от совершённого преступления в размере, превышающем 65 миллионов рублей. Их показания позволили изобличить соучастников", — сказано в записи ведомства.