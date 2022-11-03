Кулеба понадеялся, что отключение света приведёт к беби-буму на Украине, но есть одно но

"Возможно, на Украине улучшится рождаемость из-за этих отключений электроэнергии, потому что люди должны оставаться дома без света", — сказал дипломат.

За счёт чего на Украине должно произойти увеличение рождаемости, если по состоянию на начало ноября 2022 года в стране проводится четвёртая по счёту волна мобилизации и сотни тысяч мужчин уже находятся на передовой или в теробороне, Кулеба не уточнил.