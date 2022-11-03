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3 ноября, 08:47

Кулеба понадеялся, что отключение света приведёт к беби-буму на Украине, но есть одно но

Глава МИД Украины Кулеба предсказал увеличение рождаемости из-за отключений электричества

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассчитывает, что в стране повысится рождаемость из-за перебоев электроснабжения. Такой демографический прогноз он озвучил в интервью испанской радиостанции Cadena SER.

"Возможно, на Украине улучшится рождаемость из-за этих отключений электроэнергии, потому что люди должны оставаться дома без света", сказал дипломат.

За счёт чего на Украине должно произойти увеличение рождаемости, если по состоянию на начало ноября 2022 года в стране проводится четвёртая по счёту волна мобилизации и сотни тысяч мужчин уже находятся на передовой или в теробороне, Кулеба не уточнил.

Украинцы кинулись скупать генераторы, фонари и свечи из-за веерных отключений электричества

Украинцы кинулись скупать генераторы, фонари и свечи из-за веерных отключений электричества

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ударов Вооружённых сил России по всей стране поражено около 40% всей энергетической инфраструктуры. Однако регулярное отключение электричества в домах нравится далеко не всем украинцам. Так, жители Незалежной решили запустить в Сети флешмоб, в котором призвали максимально включать свет в квартирах.

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ТАСС / Lev Radin / Pacific Press / ZUMA

Алексей Берковиц

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