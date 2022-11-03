Немецкий газовый гигант Uniper отчитался о рекордных убытках из-за России
Uniper сообщил о полном прекращении поставок газа "Газпромом" и понесённых из-за этого убытках
Немецкий энергоконцерн Uniper сообщил о полном прекращении закупок газа в России. Об этом говорится в отчёте компании, опубликованном в четверг. В компании уточнили, что для продолжения обеспечения надёжности поставок своим клиентам и своевременного заполнения газохранилищ к предстоящей зиме Uniper закупает голубое топливо по значительно более высоким рыночным ценам. Кроме того, энергоконцерн сообщил, что его чистый убыток за первые три квартала вырос в 8,5 раза в годовом выражении и превысил 40 миллиардов евро. В значительной степени Uniper это связывает с сокращением поставок газа из России.
"С 14 июня 2022 года "Газпром" сократил поставки российского газа <…> После периода перебоев в поставках российского газа Uniper они были полностью прекращены "Газпромом" с конца августа 2022 года", — гласит отчёт компании.
Напомним, что ранее глава немецкого газового гиганта Uniper призвал готовиться к худшему. По словам Клауса-Дитера Маубаха, жителям Европы стоит ждать ещё более серьёзных проблем из-за роста цен на газ. Однако есть, по мнению Маубаха, и "хорошая новость": Европе придётся ускорить переход на другие источники энергии, более экологичные.
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ТАСС / EPA / FRIEDEMANN VOGEL