Немецкий газовый гигант Uniper отчитался о рекордных убытках из-за России

Немецкий энергоконцерн Uniper сообщил о полном прекращении закупок газа в России. Об этом говорится в отчёте компании, опубликованном в четверг. В компании уточнили, что для продолжения обеспечения надёжности поставок своим клиентам и своевременного заполнения газохранилищ к предстоящей зиме Uniper закупает голубое топливо по значительно более высоким рыночным ценам. Кроме того, энергоконцерн сообщил, что его чистый убыток за первые три квартала вырос в 8,5 раза в годовом выражении и превысил 40 миллиардов евро. В значительной степени Uniper это связывает с сокращением поставок газа из России.