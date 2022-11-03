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3 ноября, 08:31

В Николаеве взорвали обелиск "Родина-мать" в сквере памяти жертв Второй мировой войны

В украинском городе Николаеве взорвали обелиск "Родина-мать". Он находился в сквере с мемориальным комплексом жертвам, которые погибли во Второй мировой войне. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

В Николаеве уничтожили памятник "Родина-мать". Видео © Telegram / "Типичный Николаев"

Сквер расположен рядом с братской могилой, где похоронены 80 местных подпольщиков и жертвы фашизма 1941–1945 годов. Сейчас на месте инцидента работают правоохранители и взрывотехники. Личности взорвавших памятник пока не известны.

Так выглядел памятник до уничтожения. Фото © shukach.com / dombrovskii_a

Так выглядел памятник до уничтожения. Фото © shukach.com / dombrovskii_a

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novosti-n.org

Илья Суриков

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