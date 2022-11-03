В Ижорском пруду под Петербургом нашли сумку с женскими ногами

В Ижорском пруду под Санкт-Петербургом найдена сумка с женскими ногами. Об этом Лайфу сообщил источник.

Жуткую находку обнаружили сотрудники коммунальной службы ГУП "Экострой" во время чистки водоёма в городе Колпино. Приехавшие на место правоохранители осмотрели сумку и выявили, что женщина умерла около 13 дней назад. Сейчас специалисты пытаются установить в ходе экспертизы в морге личность погибшей. Вместе с тем полиция изучает записи с камер видеонаблюдения.