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3 ноября, 08:24

В Ижорском пруду под Петербургом нашли сумку с женскими ногами

В Колпино коммунальщики при уборке пруда обнаружили сумку с женскими конечностями

<p>Обложка © LIFE</p>

Обложка © LIFE

В Ижорском пруду под Санкт-Петербургом найдена сумка с женскими ногами. Об этом Лайфу сообщил источник.

Жуткую находку обнаружили сотрудники коммунальной службы ГУП "Экострой" во время чистки водоёма в городе Колпино. Приехавшие на место правоохранители осмотрели сумку и выявили, что женщина умерла около 13 дней назад. Сейчас специалисты пытаются установить в ходе экспертизы в морге личность погибшей. Вместе с тем полиция изучает записи с камер видеонаблюдения.

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Светлана Оперук

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