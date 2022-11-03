В Ижорском пруду под Петербургом нашли сумку с женскими ногами
В Колпино коммунальщики при уборке пруда обнаружили сумку с женскими конечностями
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В Ижорском пруду под Санкт-Петербургом найдена сумка с женскими ногами. Об этом Лайфу сообщил источник.
Жуткую находку обнаружили сотрудники коммунальной службы ГУП "Экострой" во время чистки водоёма в городе Колпино. Приехавшие на место правоохранители осмотрели сумку и выявили, что женщина умерла около 13 дней назад. Сейчас специалисты пытаются установить в ходе экспертизы в морге личность погибшей. Вместе с тем полиция изучает записи с камер видеонаблюдения.
Ранее Лайф рассказывал, что на одной из улиц Якутска обнаружили расчленённое тело женщины. По подозрению в убийстве задержано два человека, однако других подробностей ЧП в полиции не раскрыли.