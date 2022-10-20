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20 октября, 10:29

В Якутске на улице обнаружили расчленённое тело женщины

В Якутске на улице Лермонтова местные жители обнаружили расчленённое тело женщины, сообщает региональное СУ СКР в телеграм-канале.

На месте ЧП работают следователи, которые выясняют все обстоятельства случившегося. Как сообщили в Прокуратуре Республики Саха, в ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых в совершении тяжкого преступления. Решается вопрос об их заключении под стражу. Подробностей об обстоятельствах гибели женщины и других деталей ЧП не приводится.

Свекровь призналась в убийстве расчленённой в ФРГ россиянки, но следствие ей не верит

Свекровь призналась в убийстве расчленённой в ФРГ россиянки, но следствие ей не верит

Ранее Лайф рассказывал, как в Великобритании 46-летний мужчина забил до смерти собственную жену через несколько часов после свадьбы, расчленил её тело, сложил его в чемодан, а сам уехал в путешествие.

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t.me / Следком Якутии

Артур Белкин

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