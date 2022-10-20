В Якутске на улице обнаружили расчленённое тело женщины

В Якутске на улице Лермонтова местные жители обнаружили расчленённое тело женщины, сообщает региональное СУ СКР в телеграм-канале.

На месте ЧП работают следователи, которые выясняют все обстоятельства случившегося. Как сообщили в Прокуратуре Республики Саха, в ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых в совершении тяжкого преступления. Решается вопрос об их заключении под стражу. Подробностей об обстоятельствах гибели женщины и других деталей ЧП не приводится.