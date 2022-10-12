Свекровь призналась в убийстве расчленённой в ФРГ россиянки, но следствие ей не верит
Екатерина Болгова (Бауманн). Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / svetav3232
Свекровь убитой в Германии 32-летней петербурженки Екатерины Бауманн призналась, что сама убила невестку. Впрочем, у экспертизы на этот счёт есть большие сомнения. Главным подозреваемым следователи по-прежнему считают супруга убитой россиянки.
"Суд все ещё идёт, но после её (свекрови убитой. — Прим. Лайфа) заявления объявили перерыв. Мой адвокат сказал, что свекровь действительно во всём призналась. Заявила, что приехала в гости, а Катя накинулась на неё с ножом, после чего та её задушила", — рассказала сайту kp.ru мать убитой.
При этом стоит отметить, что муж погибшей Карл Бауманн на суде отрицал все обвинения в свой адрес.
В начале марта тело загадочно пропавшей в Германии россиянки нашли в чемодане у реки. Она внезапно исчезла в городе Бремерхафене ещё 4 февраля. Родные россиянки уже тогда считали, что к исчезновению Екатерины может быть причастен её муж. В последнее время в семье Бауманн не ладились отношения, женщина долго не решалась уйти от супруга из-за дочери, однако бракоразводный процесс всё же начался, но так и не был закончен.