НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 октября, 14:11

Свекровь призналась в убийстве расчленённой в ФРГ россиянки, но следствие ей не верит

<p>Екатерина Болгова (Бауманн). Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / svetav3232</p>

Екатерина Болгова (Бауманн). Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / svetav3232

Свекровь убитой в Германии 32-летней петербурженки Екатерины Бауманн призналась, что сама убила невестку. Впрочем, у экспертизы на этот счёт есть большие сомнения. Главным подозреваемым следователи по-прежнему считают супруга убитой россиянки.

"Суд все ещё идёт, но после её (свекрови убитой. — Прим. Лайфа) заявления объявили перерыв. Мой адвокат сказал, что свекровь действительно во всём призналась. Заявила, что приехала в гости, а Катя накинулась на неё с ножом, после чего та её задушила", — рассказала сайту kp.ru мать убитой.

При этом стоит отметить, что муж погибшей Карл Бауманн на суде отрицал все обвинения в свой адрес.

Мать убитой в ФРГ россиянки рассказала об агрессии тестя, внучке и проблемах с немецкими властями

Мать убитой в ФРГ россиянки рассказала об агрессии тестя, внучке и проблемах с немецкими властями

В начале марта тело загадочно пропавшей в Германии россиянки нашли в чемодане у реки. Она внезапно исчезла в городе Бремерхафене ещё 4 февраля. Родные россиянки уже тогда считали, что к исчезновению Екатерины может быть причастен её муж. В последнее время в семье Бауманн не ладились отношения, женщина долго не решалась уйти от супруга из-за дочери, однако бракоразводный процесс всё же начался, но так и не был закончен.

Наталья Исакова
  • Дичь
  • Германия
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров