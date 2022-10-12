Свекровь призналась в убийстве расчленённой в ФРГ россиянки, но следствие ей не верит

Свекровь убитой в Германии 32-летней петербурженки Екатерины Бауманн призналась, что сама убила невестку. Впрочем, у экспертизы на этот счёт есть большие сомнения. Главным подозреваемым следователи по-прежнему считают супруга убитой россиянки.

"Суд все ещё идёт, но после её (свекрови убитой. — Прим. Лайфа) заявления объявили перерыв. Мой адвокат сказал, что свекровь действительно во всём призналась. Заявила, что приехала в гости, а Катя накинулась на неё с ножом, после чего та её задушила", — рассказала сайту kp.ru мать убитой.

При этом стоит отметить, что муж погибшей Карл Бауманн на суде отрицал все обвинения в свой адрес.