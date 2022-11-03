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3 ноября, 08:28

Здание Администрации Голой Пристани в Херсонской области полностью разрушено из-за удара ВСУ

В результате обстрела Вооружённых сил Украины полностью разрушено здание Администрации Голой Пристани в Херсонской области. Об этом сообщил замглавы региона Кирилл Стремоусов.

"Сегодня ночью была обстреляна голопристанская администрация. Во время обстрела никто не пострадал. Но здание администрации полностью разрушено", — сказал он в видеообращении в телеграм-канале.

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А накануне, 2 ноября, в Херсонской области неизвестные обстреляли буксир с мирными жителями, которые перемещались на левый берег Днепра. Обстрел вёлся со стороны набережной из стрелкового оружия.

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ТАСС / AP / LIBKOS

Александра Вишнякова

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