Здание Администрации Голой Пристани в Херсонской области полностью разрушено из-за удара ВСУ

В результате обстрела Вооружённых сил Украины полностью разрушено здание Администрации Голой Пристани в Херсонской области. Об этом сообщил замглавы региона Кирилл Стремоусов.

"Сегодня ночью была обстреляна голопристанская администрация. Во время обстрела никто не пострадал. Но здание администрации полностью разрушено", — сказал он в видеообращении в телеграм-канале.