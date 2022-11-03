ФСБ задержала в Симферополе двух украинцев, готовивших теракт в Свято-Никольском храме

Сотрудники ФСБ задержали двоих уроженцев Украины за подготовку теракта в Свято-Никольском храме в Симферополе. Причём один из них работает в службе безопасности местного аэропорта. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Один из подозреваемых в планировании теракта. Фото © Mash

Преступники познакомились на одном из форумов в Сети, посвящённых сатанизму. Их разговор начался с обсуждения дьявола и пентаграмм, затем они раскритиковали спецоперацию на Украине и обменялись нестерпимой ненавистью к православию. В результате диалога мужчины решили сделать самодельную бомбу и подорвать храм на улице Александра Невского. Тем самым они хотели поддержать ВСУ.

Однако планы террористов не увенчались успехом. После задержания правоохранители обнаружили в гараже одного из них ртутные взрыватели и прочие комплектующие для СВУ. Мужчинам теперь грозит по 26 лет колонии за угрозу совершения теракта и незаконное изготовление взрывчатых веществ.