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3 ноября, 08:33

ФСБ задержала в Симферополе двух украинцев, готовивших теракт в Свято-Никольском храме

Сотрудник аэропорта Симферополя в поддержку ВСУ планировал подорвать местный храм

Сотрудники ФСБ задержали двоих уроженцев Украины за подготовку теракта в Свято-Никольском храме в Симферополе. Причём один из них работает в службе безопасности местного аэропорта. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Один из подозреваемых в планировании теракта. Фото © Mash

Один из подозреваемых в планировании теракта. Фото © Mash

Преступники познакомились на одном из форумов в Сети, посвящённых сатанизму. Их разговор начался с обсуждения дьявола и пентаграмм, затем они раскритиковали спецоперацию на Украине и обменялись нестерпимой ненавистью к православию. В результате диалога мужчины решили сделать самодельную бомбу и подорвать храм на улице Александра Невского. Тем самым они хотели поддержать ВСУ.

Однако планы террористов не увенчались успехом. После задержания правоохранители обнаружили в гараже одного из них ртутные взрыватели и прочие комплектующие для СВУ. Мужчинам теперь грозит по 26 лет колонии за угрозу совершения теракта и незаконное изготовление взрывчатых веществ.

ФСБ предотвратила в Крыму диверсию украинских спецслужб на ЛЭП

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Ранее сообщалось, что житель Ставрополя готовил теракт по заданию националистов с Украины. Он успел изготовить самодельное зажигательное устройство, которое хранил в тайнике в лесу.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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