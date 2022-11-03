В Кремле не ведут дискуссий о снятии моратория на смертную казнь

В Кремле не ведётся дискуссии о возможности снятия моратория на смертную казнь в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что мораторий может быть преодолён в случае "необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда". По его словам, мораторий — это гуманно, но лишает общество защиты в случае диверсий и терактов, так как "насквозь отбитые мозги — сейчас дело, увы, привычное".