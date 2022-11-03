Лавров: РФ не видит подвижек в снятии ограничений с её экспорта в рамках зерновой сделки

Россия по-прежнему не видит подвижек в части снятия ограничений с экспорта РФ в рамках зерновой сделки. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с вице-премьером и министром иностранных дел Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

"Как вы знаете, выполнение украинской части сделки возобновилось. В то же время по-прежнему не видим какого-либо результата в том, что касается второй части пакета, предложенного в своё время генеральным секретарём ООН [Антониу] Гутерришем и который предполагает снятие любых препятствий на пути экспорта российских удобрений и зерна", — сказал он.