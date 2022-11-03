Лавров: РФ не видит подвижек в снятии ограничений с её экспорта в рамках зерновой сделки
Россия по-прежнему не видит подвижек в части снятия ограничений с экспорта РФ в рамках зерновой сделки. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с вице-премьером и министром иностранных дел Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.
"Как вы знаете, выполнение украинской части сделки возобновилось. В то же время по-прежнему не видим какого-либо результата в том, что касается второй части пакета, предложенного в своё время генеральным секретарём ООН [Антониу] Гутерришем и который предполагает снятие любых препятствий на пути экспорта российских удобрений и зерна", — сказал он.
Глава МИД РФ также отметил, что в отношении российской части зерновой сделки необходимо принять серьёзнейшие меры в ближайшее время. Он подчеркнул, что если говорить об объёмах удобрений и зерна, о которых идёт речь, то они с российской стороны несопоставимо выше, чем с украинской.
Ранее Лайф сообщал, что 29 октября Россия заявила, что приостанавливает участие в зерновой сделке. Это произошло после атаки дронов ВСУ в акватории Севастопольской бухты на российские корабли Черноморского флота, которые обеспечивали безопасность вывоза сельхозкультур с Украины. Системе ПВО удалось отразить удары. 31 октября Минобороны РФ приостановило движение судов по зерновому коридору в Чёрном море. А 2 ноября стало известно, что Россия возобновляет участие в зерновой сделке, получив гарантии от Украины.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ