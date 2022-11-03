Тренер назвала способ "подозвать" выброшенных в море дельфинов в Севастополе
Тренер Дарья Цветкова. Обложка © VK / Дарья Цветкова
Тренер выброшенных дельфинов в Севастополе Дарья Цветкова рассказала в беседе с Лайфом, что подопечные могут откликнуться и приплыть "на свой свисток". По её словам, участие в поиске животных принимают два инструктора. Она пояснила, что у каждого тренера есть собственный специальный свисток, который млекопитающие узнают из тысячи.
Кроме того, Дарья отметила, что директор "Флиппера" Владимир Калниболотский злоупотреблял алкоголем, причём об этом знали все сотрудники дельфинария. Девушка не исключает, что решение отпустить четырёх животных в свободное плавание её начальник принял будучи пьяным.
Дарья добавила, что никто из сотрудников не знал про решение Калниболотского. Персонал, как обычно, пришёл на работу, но дельфинов попросту не оказалось на месте. Сейчас весь коллектив дельфинария находится в шоке из-за произошедшего.
Напомним, ранее стало известно, что в Севастополе владелец дельфинария выбросил в море дрессированных дельфинов. Как рассказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, животные оказались на воле из-за споров и судебных разбирательств двух дельфинариев. Двое млекопитающих прибились к берегу, двух других ещё ищут. По факту жестокого обращения с животными полиция возбудила уголовное дело, проводятся следственные мероприятия, в том числе осмотр дельфинария, где содержались животные.