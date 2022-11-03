Тренер назвала способ "подозвать" выброшенных в море дельфинов в Севастополе

Тренер выброшенных дельфинов в Севастополе Дарья Цветкова рассказала в беседе с Лайфом, что подопечные могут откликнуться и приплыть "на свой свисток". По её словам, участие в поиске животных принимают два инструктора. Она пояснила, что у каждого тренера есть собственный специальный свисток, который млекопитающие узнают из тысячи.

Кроме того, Дарья отметила, что директор "Флиппера" Владимир Калниболотский злоупотреблял алкоголем, причём об этом знали все сотрудники дельфинария. Девушка не исключает, что решение отпустить четырёх животных в свободное плавание её начальник принял будучи пьяным.

Дарья добавила, что никто из сотрудников не знал про решение Калниболотского. Персонал, как обычно, пришёл на работу, но дельфинов попросту не оказалось на месте. Сейчас весь коллектив дельфинария находится в шоке из-за произошедшего.