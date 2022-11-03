Песков: Россия оценит результативность выполнения зерновой сделки перед её продлением

Россия оценит эффективность выполнения зерновой сделки перед тем, как принять решение о её продлении. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

"К 19 [ноября], перед тем как принимать решение о продолжении, конечно, нужно будет дать общую оценку эффективности выполнения сделки, оценку того, как были реализованы все стороны договорённостей, потом уже выходить на какие-то решения", — подчеркнул он в беседе с журналистами.

Представитель Кремля добавил, что возвращение Москвы к участию в зерновой сделке не говорит о готовности продолжить её. По его мнению, вопрос продления нужно будет ещё официально обсуждать, а срок соглашений пока не истёк.