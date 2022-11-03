Песков: Россия оценит результативность выполнения зерновой сделки перед её продлением
Россия оценит эффективность выполнения зерновой сделки перед тем, как принять решение о её продлении. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
"К 19 [ноября], перед тем как принимать решение о продолжении, конечно, нужно будет дать общую оценку эффективности выполнения сделки, оценку того, как были реализованы все стороны договорённостей, потом уже выходить на какие-то решения", — подчеркнул он в беседе с журналистами.
Представитель Кремля добавил, что возвращение Москвы к участию в зерновой сделке не говорит о готовности продолжить её. По его мнению, вопрос продления нужно будет ещё официально обсуждать, а срок соглашений пока не истёк.
Кроме того, Песков отметил, что роль Анкары в возобновлении сделки является важным фактором доверия договорённостям. Он высоко оценил работу, которую проделали турецкие дипломаты, военные, а также глава государства Реджеп Эрдоган.
Как сообщал Лайф, 29 октября Россия заявила, что приостанавливает участие в зерновой сделке. Это произошло после атаки дронов ВСУ в акватории Севастопольской бухты на российские корабли Черноморского флота, которые обеспечивали безопасность вывоза сельхозкультур с Украины. Системе ПВО удалось отразить удары. 31 октября Минобороны РФ приостановило движение судов по зерновому коридору в Чёрном море. А 2 ноября стало известно, что Россия возобновляет участие в зерновой сделке, получив гарантии от Украины.
ТАСС / Сергей Бобылев