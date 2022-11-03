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3 ноября, 10:51

Замглавы АП Магомедов: Решение о проведении СВО непростое, но другого выхода не было

Решение о проведении спецоперации на Украине было непростым, но президент России Владимир Путин не мог не отреагировать на множество проблем. Такое заявление в ходе выступления на III Всероссийском форуме "Народы России" сделал заместитель руководителя Администрации Президента России Магомедсалам Магомедов.

"Это непростое, но очень важное решение. И в первую очередь во имя будущего нашей страны, наших детей и внуков", — сказал он.

По словам Магомедова, открытая поддержка и распространение идеологии неонацизма, ускоренная милитаризация Украины, постоянные призывы к аннексии российских территорий, а также возрастающая угроза нацбезопасности РФ и стабильности не оставили выбора Путину. Именно по этим причинам и было принято решение провести специальную военную операцию на Украине.

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Ранее МИД РФ заявил, что спецоперация на Украине идёт в соответствии с международным правом. Указывается, что российская сторона отвергает обвинения в связи с проведением СВО на территории Украины как необоснованные.

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Telegram / Росгвадия

Светлана Оперук

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