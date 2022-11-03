Глава дельфинария в Севастополе уверен, что всё сделал правильно, выбросив питомцев в море
Директор дельфинария в Севастополе заявил, что выбросил животных из-за нехватки денег
Владелец севастопольского дельфинария "Флиппер" Владимир Калниболотский, по всей видимости, не собирается раскаиваться в том, что выпустил неподготовленных дельфинов в открытое море. Как рассказал бизнесмен в беседе с Лайфом, у него не осталось денег на содержание животных. Мужчина уверен, что всё сделал правильно.
"У меня кончились средства для содержания. <...> Сейчас приедет прокуратура и меня лишат всего. <...> Я их (дельфинов. — Прим. Лайфа) домой вернул, в море! Я опытный профессионал, я детей своих вернул домой", — сказал Калниболотский.
Мужчина также признался, что у него действительно есть проблемы с алкоголем. При этом он не считает важным обсуждать это с журналистами. По его словам, пагубная привычка не имеет никакого отношения к делу. Вместе с тем Калниболотский заявил, что отдавал себе отчёт в том, что животные могут погибнуть в открытом море.
Напомним, в Севастополе владелец дельфинария выбросил в море дрессированных дельфинов. Как рассказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, животные оказались на воле из-за споров и судебных разбирательств двух дельфинариев. Двое млекопитающих прибились к берегу, двух других ещё ищут. По факту жестокого обращения с животными полиция возбудила уголовное дело, проводятся следственные мероприятия, в том числе осмотр дельфинария, где содержались животные.
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