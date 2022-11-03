Глава дельфинария в Севастополе уверен, что всё сделал правильно, выбросив питомцев в море

Владелец севастопольского дельфинария "Флиппер" Владимир Калниболотский, по всей видимости, не собирается раскаиваться в том, что выпустил неподготовленных дельфинов в открытое море. Как рассказал бизнесмен в беседе с Лайфом, у него не осталось денег на содержание животных. Мужчина уверен, что всё сделал правильно.

"У меня кончились средства для содержания. <...> Сейчас приедет прокуратура и меня лишат всего. <...> Я их (дельфинов. — Прим. Лайфа) домой вернул, в море! Я опытный профессионал, я детей своих вернул домой", — сказал Калниболотский.

Мужчина также признался, что у него действительно есть проблемы с алкоголем. При этом он не считает важным обсуждать это с журналистами. По его словам, пагубная привычка не имеет никакого отношения к делу. Вместе с тем Калниболотский заявил, что отдавал себе отчёт в том, что животные могут погибнуть в открытом море.