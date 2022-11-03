С косточками или без: Врач поставила точку в споре о пользе мандаринов разного сорта

Мандариновые косточки являются лечебным продуктом, в составе которого содержатся различные полезные вещества. Об этом в беседе с Лайфом рассказала диетолог Марият Мухина.

"Употребляя мандарины, многие люди даже не догадываются, что косточки мандаринов — полезный и даже лечебный продукт. В их составе не только растительные и эфирные масла, но и калий, кальций, магний, витамин С и самый загадочный витамин В17", — рассказала она.

Витамин В17 — цианогенный гликозид, действующий в малых дозах как цитостатический препарат. Именно он тормозит рост и убивает раковые клетки и клетки с изменённой генетической структурой ДНК, которые потенциально могут стать раковыми.

По словам Мухиной, из мандариновых семян в организме путём гликолиза образуются микродозы цианида — сильнейшего яда. Но в данном случае косточки мандарина оказывают положительный эффект. Так, одна-две штуки в день будут действовать в качестве профилактики канцерогенеза, а десять-двенадцать — лечебной дозой при онкологии. Однако передозировка может вызвать отравление, особенно это касается детей.

Кроме того, в косточках есть антиоксиданты, которые останавливают старение организма, то есть запускают биохакинг. В косметологии мандариновые семена используют в неограниченных количествах: их добавляют в пилинги, гоммажи и скрабы. По словам диетолога, благодаря фитонцидам и эфирным маслам средства с этими косточками эффективны в борьбе с акне и розацеа.