В ЯНАО юный скалолаз рухнул с высоты прямо на голову восьмилетней девочке

Во время тренировочного занятия на скалодроме в городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа пострадала восьмилетняя девочка. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

Девочка пострадала на скалодроме в ЯНАО. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа появилось видео, на котором видно, как на ребёнка сверху упал мальчик. Сам он не пострадал. Девочка же, по предварительным данным, получила ушибы. К счастью, серьёзных травм удалось избежать.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту случившегося, в ходе которой опросит родителей детей и сотрудников спортивного учреждения.