В ЯНАО юный скалолаз рухнул с высоты прямо на голову восьмилетней девочке
СК РФ начал проверку по факту травмирования восьмилетней девочки на скалодроме
Во время тренировочного занятия на скалодроме в городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа пострадала восьмилетняя девочка. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.
Девочка пострадала на скалодроме в ЯНАО. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа появилось видео, на котором видно, как на ребёнка сверху упал мальчик. Сам он не пострадал. Девочка же, по предварительным данным, получила ушибы. К счастью, серьёзных травм удалось избежать.
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту случившегося, в ходе которой опросит родителей детей и сотрудников спортивного учреждения.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Башкирии водитель иномарки насмерть сбил двух подростков на велосипедах на улице Фрунзе в селе Красный Яр.
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