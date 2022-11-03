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3 ноября, 11:03

В ЯНАО юный скалолаз рухнул с высоты прямо на голову восьмилетней девочке

СК РФ начал проверку по факту травмирования восьмилетней девочки на скалодроме

Во время тренировочного занятия на скалодроме в городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа пострадала восьмилетняя девочка. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

Девочка пострадала на скалодроме в ЯНАО. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа появилось видео, на котором видно, как на ребёнка сверху упал мальчик. Сам он не пострадал. Девочка же, по предварительным данным, получила ушибы. К счастью, серьёзных травм удалось избежать.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту случившегося, в ходе которой опросит родителей детей и сотрудников спортивного учреждения.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Башкирии водитель иномарки насмерть сбил двух подростков на велосипедах на улице Фрунзе в селе Красный Яр.

Обложка ©

LIFE

Илья Суриков

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