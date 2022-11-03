Задержаны ещё два члена банды Басаева и Хаттаба

Правоохранители задержали ещё двух членов бандгрупп Шамиля Басаева и Хаттаба, которые принимали участие во вторжении в Дагестан в 1999 году, когда было убито более 280 военных. Об этом сообщает ФСБ РФ.

"В ходе работы совместно со Следственным комитетом РФ сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителей Нефтекумского района Ставропольского края Таушева Эдуарда 1977 года рождения и Заракаева Темирали 1974 года рождения, не понёсших за это уголовное наказание", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что злоумышленников поймали 2 ноября. Одного в Москве, а второго — в ставропольском селе Каясула. Им предъявляются обвинения по статьям "Бандитизм", "Вооружённый мятеж", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". В скором времени боевикам изберут меру пресечения.

В СК РФ уточнили, что Заракаев и Таушев в июне – июле 1999 года добровольно вступили в состав банды Басаева и Хаттаба и активно участвовали в "совершении тяжких и особо тяжких преступлений".