Певец Юрий Антонов рассказал, почему уехал из России

"На лечение. Какая разница куда [еду] ? Почему я должен вам докладывать? Нет, [ненадолго] . В понедельник буду уже в Москве", — сказал певец.

Ранее ряд СМИ сообщали о том, что у 77-летнего Антонова проблемы с ногой. Несколько лет назад он неудачно её подвернул и до сих пор страдает из-за последствий травмы. Год назад ему провели сложную операцию в Австрии, но это не избавило артиста от болей в конечности. Позже ему назначили процедуры уже российские врачи, но и это не помогло. Осенью текущего года он снова обратился к зарубежным специалистам.