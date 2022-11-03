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3 ноября, 11:19
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Певец Юрий Антонов рассказал, почему уехал из России

Юрий Антонов покинул Россию для лечения за границей

Певец и композитор Юрий Антонов подтвердил, что покинул Россию. Он рассказал Лайфу, что ненадолго уехал на лечение, а вернётся уже в начале следующей недели.

"На лечение. Какая разница куда [еду]? Почему я должен вам докладывать? Нет, [ненадолго]. В понедельник буду уже в Москве", — сказал певец.

Ранее ряд СМИ сообщали о том, что у 77-летнего Антонова проблемы с ногой. Несколько лет назад он неудачно её подвернул и до сих пор страдает из-за последствий травмы. Год назад ему провели сложную операцию в Австрии, но это не избавило артиста от болей в конечности. Позже ему назначили процедуры уже российские врачи, но и это не помогло. Осенью текущего года он снова обратился к зарубежным специалистам.

"Прихожу в себя!": Юрий Антонов перенёс тяжёлую операцию

"Прихожу в себя!": Юрий Антонов перенёс тяжёлую операцию

Ранее Юрий Антонов рассказал журналистам, что ему пришлось отказаться от настоящего страуса. Сейчас народный артист России живёт один, но при этом содержит более 70 животных.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Юлия Архипова

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