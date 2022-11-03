Певец Юрий Антонов рассказал, почему уехал из России
Юрий Антонов покинул Россию для лечения за границей
Певец и композитор Юрий Антонов подтвердил, что покинул Россию. Он рассказал Лайфу, что ненадолго уехал на лечение, а вернётся уже в начале следующей недели.
"На лечение. Какая разница куда [еду]? Почему я должен вам докладывать? Нет, [ненадолго]. В понедельник буду уже в Москве", — сказал певец.
Ранее ряд СМИ сообщали о том, что у 77-летнего Антонова проблемы с ногой. Несколько лет назад он неудачно её подвернул и до сих пор страдает из-за последствий травмы. Год назад ему провели сложную операцию в Австрии, но это не избавило артиста от болей в конечности. Позже ему назначили процедуры уже российские врачи, но и это не помогло. Осенью текущего года он снова обратился к зарубежным специалистам.
Ранее Юрий Антонов рассказал журналистам, что ему пришлось отказаться от настоящего страуса. Сейчас народный артист России живёт один, но при этом содержит более 70 животных.
ТАСС / Валерий Шарифулин