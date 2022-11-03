Пушилин анонсировал новый обмен пленными с Украиной по формуле 107 на 107

Врио главы ДНР Денис Пушилин анонсировал проведение нового обмена пленными с Киевом. По его словам, на родину вернутся 107 российских военных.

"Сегодня возвращаем из украинских застенков 107 наших бойцов. Украине отдаём столько же пленных, в основном опять вээсушников", — написал Пушилин в телеграм-канале.

По его словам, из 107 военных 65 человек — это жители Донецкой и Луганской народных республик.