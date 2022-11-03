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3 ноября, 11:10

Пушилин анонсировал новый обмен пленными с Украиной по формуле 107 на 107

Врио главы ДНР Денис Пушилин анонсировал проведение нового обмена пленными с Киевом. По его словам, на родину вернутся 107 российских военных.

"Сегодня возвращаем из украинских застенков 107 наших бойцов. Украине отдаём столько же пленных, в основном, опять ВСУшников", — написал Пушилин в телеграм-канале.

По его словам, из 107 военных 65 человек — это жители Донецкой и Луганской Народных Республик.

"Мама, я уже в России": Опубликовано видео с пленными, вернувшимися по обмену

"Мама, я уже в России": Опубликовано видео с пленными, вернувшимися по обмену

Напомним, о предыдущем обмене Денис Пушилин сообщил 29 октября. Он прошёл формуле 50 на 50. По данным врио главы ДНР, украинская сторона передала России, в частности, семь военнослужащих из ДНР и двух — из ЛНР.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Александра Вишнякова

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