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Регион
Опубликовано 3 ноября 2022, 11:10
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Пушилин анонсировал новый обмен пленными с Украиной по формуле 107 на 107

Врио главы ДНР Денис Пушилин анонсировал проведение нового обмена пленными с Киевом. По его словам, на родину вернутся 107 российских военных.

"Сегодня возвращаем из украинских застенков 107 наших бойцов. Украине отдаём столько же пленных, в основном опять вээсушников", — написал Пушилин в телеграм-канале.

По его словам, из 107 военных 65 человек — это жители Донецкой и Луганской народных республик.

Опубликовано видео с пленными, вернувшимися по обмену
Опубликовано видео с пленными, вернувшимися по обмену

Напомним, о предыдущем обмене Денис Пушилин сообщил 29 октября. Он прошёл по формуле 50 на 50. По данным врио главы ДНР, украинская сторона передала России семь военнослужащих из ДНР и двух — из ЛНР.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Александра Вишнякова
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