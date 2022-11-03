Педиатр Бандурина рассказала о пользе плавания для грудничков

Большинство новоиспечённых родителей слышали о пользе плавания для грудничков, но многие при этом сомневаются, стоит ли детям устраивать заплывы в столь раннем возрасте. О том, как водные процедуры влияют на организм младенца, в беседе с Лайфом рассказала врач-педиатр Татьяна Бандурина.

Она отметила, что водная среда на самом деле весьма привычна малышу, ведь в утробе матери он провёл целых девять месяцев практически в таких же условиях. И теперь ощущения, когда вода прикасается к коже ребёнка, очень схожи с тем, как младенец ощущал себя до появления на свет. По мнению врача, регулярные занятия плаванием имеют массу полезных эффектов в отношении здоровья детей.

"В воде ребёнок находится в состоянии невесомости, и все мелкие травмы, которые он получил во время родов, гораздо легче репарируются. Улучшается кровоснабжение, потому что сила тяжести так не действует на структуры шеи. А шея — это то самое место, которое страдает очень часто во время родов. Ещё один момент: у ребёнка есть врождённый рефлекс и он угасает где-то к 21-му дню после рождения — когда на слизистую носа попадает вода, он задерживает дыхание", — пояснила специалист.

При этом необязательно тащить грудничка на плавание в бассейн, для начала можно вполне ограничиться купанием в ванной дома. По словам медика, ребёнок во время плавания разгибает ручки и ножки, тем самым он снижает гипертонус мышц. Кроме того, Бандурина отметила, что плавающие дети гораздо меньше болеют простудными заболеваниями и легче их переносят.