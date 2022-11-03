Убитого секретаря школы в Рыбинске во время нападения пыталась закрыть собой завуч

Завуч пыталась защитить секретаря директора школы № 43 в Рыбинске 39-летнюю Елену К., когда на неё напал сожитель Владимир К. Как уточняет kp.ru, женщину, которая не побоялась бороться с преступником, зовут Елена. Пытаясь спасти коллегу, она получила ножевое ранение и в итоге не смогла остановить неадекватного мужчину. Подробностями поделилась дочка пострадавшей Александра.

"Он сначала напал на Елену Сергеевну (погибшую. — Прим. Лайфа), но мама встала на её защиту, закрыв её своим телом. Он пырнул маму, целился в сердце, попал в плечо. Она упала, и убийство произошло на её глазах. После ранения она уже не смогла защищать Елену Сергеевну. У неё шок был сильный", — подчеркнула девушка.

Стоит отметить, что завуч давно была знакома с погибшей. По словам Александры, некоторое время с мамой они жили у секретаря в комнате в коммуналке. Знала пострадавшая и сожителя Елены, от которого уже до трагедии приходилось защищать секретаря школы.

Дочь завуча отметила, что злоумышленник жил с погибшей чуть больше года. В какой-то момент женщина ушла от мужчины из-за того, что у него были проблемы с алкоголем: она купила квартиру, куда и переехала. Однако сожитель не хотел оставлять возлюбленную, он караулил её на остановке, дело дошло даже до заявления в полицию. Из-за этого завуч стала провожать коллегу, чтобы уберечь её от "буйного человека". При этом правоохранители не стали ничего предпринимать.

На данный момент пострадавшая госпитализирована, ей была назначена операция. Тем временем злоумышленника уже задержали. Друзья преступника отметили, что у мужчины есть 14-летняя дочь. После того как его бывшая супруга скончалась, подросток стала жить с бабушкой, а мужчина переехал к убитой. Они жили много лет вместе, однако часто расставались. Причём драк и сильных конфликтов, по мнению знакомых, у пары не было. Близкие мужчины в шоке от случившегося и не могут поверить в произошедшее.