Россиянок призвали отказаться от наращивания ресниц в холодное время года

Наращённые ресницы — это способ сэкономить время на наведение красоты. И сегодня он пользуется большой популярностью. Бьюти-индустрия предлагает большое разнообразие цветов, форм и стилей таких ресниц, что позволяет каждой девушке выбрать их по своему вкусу. Однако в зимнюю пору от таких ресниц лучше отказаться, заявила в беседе с Лайфом дерматовенеролог Наталия Жовтан.

"В зимний период важно соблюдать уход за деликатной зоной век, использовать специальные средства, которые могут размягчить клеевую основу и привести к потере наращённых ресниц", — предупредила специалист.

Жовтан напомнила о появлении конденсата в холодное время года на волосках бровей и ресниц, а также попадании снега. В таких случаях могут появиться нежелательные последствия, в том числе и аллергические реакции. Кроме того, важно дополнительно очищать зону вокруг глаз, но средства для умывания могут негативно сказаться на структуре искусственных волосков.