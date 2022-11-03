"Сразу видно — Россия": Турки пришли в восторг от видео, на котором солдат приветствует Путина

Читатели турецкой газеты Haber 7 оказались впечатлены видео, на котором президента России Владимира Путина встречает солдат Президентского полка в Кремле.

Солдат Президентского полка поприветствовал Путина. Видео © Haber 7

На фрагменте, о котором идёт речь, с виду немного уставший солдат при появлении Путина резко принимает строгую позу и приветствует главу государства, провожая его взглядом. По мнению читателей турецкого издания, такое поведение говорит о дисциплине и уважении к лидеру страны.

"Это не просто шоу, этот жест показывает нам дисциплину в России и подчёркивает уважительное отношение солдата к Путину. Видео о многом говорит", — написал один из пользователей.

"Пусть другие страны берут пример с России в вопросе воспитания солдат", — прокомментировал ещё один.

"Идеальный приём, сразу видно — Россия", — указал другой пользователь.

Ещё одна читательница отметила, что солдат выглядит очень хорошо и уважает президента. Она считает, что такой жест олицетворяет мощь России. Известно, что это видео было снято во время визита главы КНР Си Цзиньпина в Россию в 2019 году.