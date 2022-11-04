ВС России отразили все атаки украинских войск на Краснолиманском направлении
Все атаки Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении были отражены, уничтожено более 90 украинских военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении противник силами двух усиленных мотопехотных батальонов предпринимал попытки атаковать в направлениях населённых пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.
Российские войска отразили все атаки, уничтожив четыре танка, шесть боевых бронированных машин и 12 автомобилей. Было ранено около 60 украинских военных.
Ранее Лайф писал, что попытка наступления ВСУ на Краснолиманском направлении закончилась потерей 200 бойцов. В результате активных действий российских войск и артиллерии противник отброшен на исходные позиции, указали в Минобороны РФ.
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