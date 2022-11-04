Украинский пленный заявил о больших потерях ВСУ на Харьковском направлении
Вооружённые силы Украины несли большие потери во время продвижения на Харьковском направлении, однако командование не интересует этот момент. Такое заявление сделал военнопленный 25-й отдельной штурмовой бригады украинских силовиков Александр Барлян.
"Когда пошёл прорыв на Харьковском направлении, все одушевились, как мы думали, нам надавали оружия, только у нас скрывают, какой ценой был взят этот прорыв, сколько в нём погибло. Даже несмотря на то что ваши там красиво делали перегруппировку, у нас очень большое число потерь за две недели, когда так называемое Харьковское наступление двигалось", — рассказал находящийся в Луганской Народной Республике военнопленный журналистам.
По словам Барляна, украинскому командованию всё равно на количество потерь, их интересует только, чтобы цель была достигнута. При этом из начальства был командир взвода, идущий самым последним, а командиром отделения был такой же солдат, служивший два-три месяца и не имевший никакого боевого опыта.
Ранее Лайф писал, что попытка наступления ВСУ на Краснолиманском направлении закончилась потерей 200 бойцов. Российские войска отразили безуспешную попытку наступления батальонов противника, указали в Минобороны РФ.
Twitter / Генеральний штаб ЗСУ