Украинский пленный заявил о больших потерях ВСУ на Харьковском направлении

"Когда пошёл прорыв на Харьковском направлении, все одушевились, как мы думали, нам надавали оружия, только у нас скрывают, какой ценой был взят этот прорыв, сколько в нём погибло. Даже несмотря на то что ваши там красиво делали перегруппировку, у нас очень большое число потерь за две недели, когда так называемое Харьковское наступление двигалось", — рассказал находящийся в Луганской Народной Республике военнопленный журналистам.