Медведев объяснил, за что Россия сражается на Украине

России не нужны чужие территории, она защищает своих людей и землю. Об этом в телеграм-канале заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, поздравляя всех с Днём народного единства.

"Россия — огромная и богатая страна. Нам не нужны чужие территории, у нас всего в достатке. Но есть наша земля, которая для нас священна, на которой жили наши предки и на которой сегодня живут наши люди. И которую мы никому не отдадим. Мы защищаем наших людей. Мы воюем за всех своих, за свою землю, за свою тысячелетнюю историю", — написал он.

По словам Медведева, страна сражается против ненавистников, запрещающих язык, ценности, веру России, тех, кто "насаждает ненависть к истории нашего Отечества". Политик подчеркнул, что против РФ "часть умирающего мира", пояснив, что имеет в виду "кучку безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большую стаю лающих собак из западной псарни". От России отказались некоторые партнёры, но это значит, что они не были друзьями, а были "случайными попутчиками", указал он.