Россиян научили правильно пользоваться подогревом сидений в машине без вреда

Практически каждый водитель пользуется системой подогрева сидений в автомобиле или специальными чехлами с такой. Однако этот инструмент может нанести вред здоровью, рассказал в беседе с RT акушер-гинеколог Алмаз Хафизов.

По словам специалиста, подогрев нужен лишь для того, чтобы не садиться на холодную поверхность, что особенно актуально для автомобилей с кожаным салоном, который быстро остывает. Включать эту систему нужно во время прогрева машины, проверки её технического состояния, а также стряхивания листвы или снега. Однако при движении она должна быть выключена.

Дело в том, подчеркнул Хафизов, что в первую очередь локальное тепловое воздействие неблагоприятно влияет на людей, которые страдают сейчас или перенесли ранее воспалительные заболевания, включая простатит, цистит и уретрит. В противном случае подогрев спровоцирует усиление воспалений и их переход в острую и осложнённую форму, в том числе при скрытых инфекциях мочеполового тракта, объяснил эксперт.

"Под строгим запретом использование подогрева сидений и у пациентов с доброкачественными и злокачественными новообразованиями в области таза. Также длительное нахождение в тёплом кресле может приводить к отёчности ног из-за ухудшения оттока крови и лимфы от таза и конечностей", — рассказал он.