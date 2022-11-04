Уже девять банков Киргизии приостановили обслуживание карт "Мир"
Киргизские "Оптима банк" и "Бай тушум" приостановили обслуживание карт "Мир"
Ещё два киргизских банка приняли решение приостановить обслуживание российских карт "Мир". Об этом сообщили пресс-службы коммерческих кредитно-финансовых организаций.
"Сообщаем вам, что с 1 ноября 2022 года ОАО "Оптима банк" приняло решение приостановить обслуживание платёжных карт "Мир", — указывается в сообщении, опубликованном на сайте банка.
Финансовая организация приостановила операции по POS-терминалам и банкоматам в эквайринговой сети, а также входящие денежные переводы с этой карты. Аналогичное решение принял банк "Бай тушум".
Напомним, 14 октября киргизский банк "Компаньон" приостановил обслуживание российских карт "Мир". Данное решение коснулось системы более 20 финансовых организаций. Спустя несколько дней аналогичное решение приняли киргизские "Дос-Кредобанк" и "Бакай банк". Вслед за ними перестали принимать "Мир" следующие финансовые организации: "Банк Азии", государственный "Айыл-банк", а также "Кыргызский инвестиционный кредитный банк". Всего в стране обслуживание карт "Мир" приостановили уже девять банков из 23.
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