Уже девять банков Киргизии приостановили обслуживание карт "Мир"

Ещё два киргизских банка приняли решение приостановить обслуживание российских карт "Мир". Об этом сообщили пресс-службы коммерческих кредитно-финансовых организаций.

"Сообщаем вам, что с 1 ноября 2022 года ОАО "Оптима банк" приняло решение приостановить обслуживание платёжных карт "Мир", — указывается в сообщении, опубликованном на сайте банка.