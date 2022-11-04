Посольство РФ в Перу сообщило о неудаче Украины сорвать концерт "Хора Турецкого"

Украинское посольство в Перу не смогло сорвать благотворительный концерт российских коллективов "Хор Турецкого" и "Сопрано Турецкого" 1 ноября. Об этом сообщила пресс-секретарь дипмиссии РФ в Лиме Мария Середа.

"Из-за обращения украинского посольства в мэрию Лимы запланированный на 1 ноября концерт "Хора Турецкого" в парке Фонтанов был отменён решением руководства парка. Однако благодаря усилиям российского посольства в максимально сжатые сроки удалось согласовать новую площадку", — сказала она в беседе с РИА "Новости".

В результате концерт с большим успехом состоялся в муниципальном парке Барранко. На концерте мэр муниципалитета Хосе Родригес Карденас выразил слова благодарности организаторам за праздник, который совпал с годовщиной основания муниципалитета. Глава российского посольства в Перу Игорь Романенко оценил поддержку местных властей и подчеркнул важность мероприятия для развития российско-перуанских гуманитарных контактов.