Королевская почта в последний раз выпустила рождественские марки с профилем Елизаветы II
Набор марок с профилем Елизаветы II. Обложка © Twitter / Royal Mail
Королевская почта Великобритании в последний раз выпустила рождественские марки с профилем королевы Елизаветы II. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Набор из шести марок в стиле ар-деко рассказывает о ключевых моментах Рождества Христова. На всех из них присутствует белый профиль-силуэт королевы.
Кроме того, на каждой марке присутствует QR-код, после сканирования которого откроется праздничный выпуск мультфильма "Барашек Шон".
Напомним, ранее Королевская почта официально подтвердила, что профиль покойной Елизаветы II на марках заменит профиль короля Карла III. Когда именно это произойдёт, пока не известно.
Лайф рассказывал, что королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом Соединённого Королевства, Карлом III, стал её старший сын — принц Уэльский Чарльз. Похороны Елизаветы II прошли 19 сентября в Вестминстерском аббатстве, гроб с монаршим телом опустили в королевский склеп в часовне Святого Георгия.