Королевская почта в последний раз выпустила рождественские марки с профилем Елизаветы II

Королевская почта Великобритании в последний раз выпустила рождественские марки с профилем королевы Елизаветы II. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Набор из шести марок в стиле ар-деко рассказывает о ключевых моментах Рождества Христова. На всех из них присутствует белый профиль-силуэт королевы.

Кроме того, на каждой марке присутствует QR-код, после сканирования которого откроется праздничный выпуск мультфильма "Барашек Шон".